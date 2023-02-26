Опубликовано: 17:55, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Бойцы MMA, россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски выйдут на бой-реванш, сообщил глава UFC Дэйна Уайт. По его словам, схватка состоится после того, как каждый проведет по бою в собственном дивизионе. Австралийцу предстоит сразиться с Яиром Родригесом, соперник Махачева пока не известен.

Ислам Махачев проведет еще один бой с уже побежденным им Александром Волкановски, рассказал глава UFC Дэйна Уайт.

Он уточнил, что самое замечательное - это "супербой", который был бы интересен всему миру.

Когда пройдет реванш Махачева и Волкановски

Уайт пояснил, что теперь Махачеву и Волкановски предстоит провести по одному бою. Соперник австралийца уже известен - это Яир Родригес. Имя соперника Махачева назовут позднее.

После этих поединков, уточнил глава промоушена, и будет организован повторный поединок.

Слухи о допинге Махачева

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее начали активно циркулировать слухи о том, что россиянин якобы прибег к специальной капельнице для восстановления баланса жидкости в организме, что строго запрещено, так как помогает скрыть следы допинга. Сам Махачев все эти обвинения опроверг, официального статуса они так и не получили.

Победа Махачева над Волкановски

Напомним, 12 февраля Махачев в схватке, которая продолжалась пять раундов, взял верх над Волкановски. Таким образом, он стал вторым россиянином, который станет абсолютным чемпионом UFC, заняв верхнюю строчку в рейтинге промоушена. Ранее этого удавалось достичь только Хабибу.

Вскоре по возвращении из Австралии, где проходил турнир, российский боец дал принципиальное согласие на реванш, отметив, что готов выйти в октагон с любым достойным противником.