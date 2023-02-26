Сегодня в Москве, в Еврейском музее и Центре толерантности прошло траурное мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии.

"31 год прошел со дня страшной трагедии в азербайджанском городе Ходжалы, где была учинена резня, а по существу геноцид азербайджанского населения. И, конечно, это не утихающая боль всего азербайджанского народа", - заявил "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

"Несмотря на то, что прошло более 30 лет, боль не утихает, наверное, еще и потому, что преступники до сих пор не наказаны, разгуливают на свободе и даже иногда дают интервью о своих "геройствах". Многие страны уже осудили это зверство, причислили его к геноциду. Нам бы хотелось, чтобы российская общественность, особенно российская молодежь больше знала бы об этой кровавой трагедии, черной странице истории взаимоотношений Азербайджана и Армении. Правовая, политическая оценка была дана после возвращения к власти [в Азербайджане] выдающегося общественного, государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева. Сегодня эту политику продолжает нынешний президент Ильхам Гейдарович Алиев. Надо отдать должное Лейле Алиевой, которая как руководитель Азербайджанского молодежного объединения России многое сделала для того, чтобы справедливость Ходжалы восторжествовала не только в России, но и во многих городах мира", - подчеркнул посол.

По его словам, мероприятие в Еврейском музее и центре толерантности символично: "Еврейский народ познал Холокост и на протяжении истории много раз подвергался этническим чисткам. Мы уже несколько лет подряд проводим здесь мероприятие, посвященное геноциду в азербайджанском городе Ходжалы. Сегодня присутствовало много молодежи, выступали представители молодежи. И мне кажется, что следующие поколения будут доносить эту правду до всего мира".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политический аналитик Игорь Коротченко, "трагедия в Ходжалы – незаживающая рана, оставшаяся в сердце каждого цивилизованного человека. Огромное количество убитых женщин, стариков, детей: все эти зверства - на совести армянских вооруженных формирований, тех армянских политиков и армянских командиров, которые отдавали эти чудовищные приказы. Я полагаю, что необходима консолидированная реакция, потому что у военных преступлений нет срока давности. Считаю необходимым, чтобы Госдума приняла специальное постановление о том, что считает события в Ходжалы – геноцидом азербайджанского народа со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые позволяют дальше искать, находить, привлекать к суду армянских военных преступников".

По мнению Коротченко, за прошедшие годы сделано немало для установления виновных, но необходим трибунал, либо международный формат юридического преследования тех армянских военных преступников, которые виновны в гибели сотен людей в Ходжалиы. "Мы в России скорбим вместе с азербайджанским народом. От лица российского экспертного сообщества хотел бы высказать слова соболезнования, поддержки азербайджанскому народу, а также выразить уверенность в том, что виновные в Ходжалинском геноциде будут установлены, преданы суду и понесут ответственность за свои злодеяния", - заявил Игорь Коротченко.

Директор Института политических исследований Сергей Марков выразил надежду на возвращение родственников жертв Ходжалинской трагедии вернуться к родным очагам: "Будем надеяться, что в ближайшие годы это произойдет, и вся территория Карабаха будет опять процветать в рамках азербайджанской государственности… В ходе столкновений на национальной почве бывает много жестокости, но в Ходжалы была проявлена не просто иррациональная жестокость, это было подготовленное преступление с целью обеспечить решение политической задачи по массовой зачистке территории от [азербайджанского] населения".

"Когда армянские войска захватывали эти территории, ведь это были практически советские люди, поэтому у населения не было особого страха. Но чтобы обеспечить полную лояльность оккупированных территорий, было принято жесточайшее решение о массовых этнических чистках, жертвами которых стали не только люди, которые погибли в Ходжалы, но и сотни тысяч мирных людей, которые были вынуждены в страхе бежать с этих территорий. В этот день мы отдаем дань памяти жертвам Ходжалы и жертвам всех многочисленных других преступлений, которые были совершены в рамках этой жесточайшей политики этнических чисток в Карабахе. Мы еще раз выражаем надежду на то, что будет восстановлен мир, порядок и процветание в Карабахе в рамках единого многонационального Азербайджана", - сказал Сергей Марков.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук заметил, что несущий справедливость обязательно ее донесет: "Неслучайно марафон памяти, бессрочная мемориальная акция носит название "Справедливость Ходжалам". И в этом чувствуется не месть и даже не возмездие, а именно справедливость. Если посмотреть на главный плакат акции "Справедливость Ходжалам", можно увидеть не обнаженные кинжалы, не оружие, не автоматы, а белый цветок на одном из лепестков которого - капелька крови.

Азербайджанский народ ни на минуту не забывает о том, что произошло 31 год назад. Убитые в Ходжалах и сейчас стоят за нашими спинами, не только за спинами азербайджанцев, и ждут, когда справедливость восторжествует. И пока этого не произошло, массовые убийства мирных жителей будут множиться. Мы здесь собрались как раз для того, чтобы этого не случилось. У нас есть этот тяжелый, страшный, черный опыт. Активисты, которые начали эту акцию, добьются своих целей, а мы им в этом поможем".

Полад Бюльбюль оглы также отметил, что трагедия азербайджанского народа стала черной страницей в истории всего человечества: "Несмотря на прошедшие годы, очень трудно смириться с жестокостью преступлений, совершенных против мирного населения. Нельзя допускать, чтобы трагедии такого масштаба были забыты. Мы обязаны положить конец безнаказанности, молчанию, восстановить справедливость по отношению к безвинным жертвам Ходжалы. 26 февраля 1992 года произошла одна из самых жестких расправ над мирным азербайджанским населением. За одну ночь были убиты 613 человек, среди них старики, женщины и дети. Показания выживших свидетельствуют о неимоверной жесткости атакующих, которую ничем невозможно оправдать.

Массовые убийства мирных жителей стали следствием политики масштабной этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев, осуществленной по указу тогдашнего военно-политического руководства Армении. О совершенных в Ходжалы зверских преступлениях свидетельствуют многочисленные источники, в частности документы международных организаций и результаты независимых расследований, проведенных иностранными журналистами, правозащитными международными неправительственными организациями. Политико-правовая оценка этому кровавому преступлению, совершенному против человечества была дана только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева… В настоящее время законодательные органы многих государств, среди которых Босния и Герцеговина, Колумбия, Чехия, Мексика, Пакистан, Панама, Перу, Румыния, Гватемала, а также целый ряд штатов США приняли акты о признании геноцида в Ходжалы…

В ходе войны 2020 года Армения вновь безнаказанно пренебрегала нормами гуманитарного права, осуществляя прямые и неизбирательные нападения, преднамеренно атаковала баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами как с позиций оккупированных территорий, так и с территории самой Армении мирные, спящие города Азербайджана, которые находились на достаточном расстоянии от линии фронта. На территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, были обнаружены убедительные доказательства разнообразных и систематических нарушений Арменией международного права. Беспрецедентные масштабы разрушений, вандализма, мародерства просто шокируют. Во многих азербайджанских селах были найдены массовые захоронения военных и гражданских лиц.

Среди последних подтверждений преступлений Армении – обнаруженное в 2022 году в Ходжалинском районе массовое захоронение, где были найдены человеческие останки азербайджанских военных. Они были закованы в цепи; люди подвергнуты пыткам и зверски убиты. Это место также использовалось армянскими фашистами как концлагерь для азербайджанских пленных. Всё еще остается неизвестной судьба 4 тыс. азербайджанцев, без вести пропавших в период Первой Карабахской войны, и в отношении которых Армения по сей день отказывается предоставить хоть какую-то информацию. И сегодня Армения продолжает совершать тяжкие военные преступления против гражданского населения Азербайджана..."