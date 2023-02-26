Опубликовано: 16:10, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Похоже, туристам, собравшимся провести февральские праздники в горах горнолыжных курортов Кубани, так и не суждено будет покататься на лыжах в свое удовольствие – спасатели сегодня снова объявили штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин.

Горнолыжные курорты Кубани сегодня снова закрыли для отдыхающих – спасатели объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности, которое будет действовать по меньшей мере в течение суток с шести часов вечера, поскольку в горах Кубани и Адыгеи есть такая опасность на высоте выше свыше 2 тыс м над уровнем моря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Конечно, такая ситуация вряд ли порадует тех, кто решил провести "длинные" выходные на горных лыжах, к тому же из-за наплыва туристов на многих курортах не только Кубани, но и всего Северного Кавказа образовались огромные очереди на подъемники, и попасть на заветную трассу проблематично и на Домбае, и в Архызе – в очередях приходится ждать по полтора-два часа, передает "АиФ-Юг".

Однако с природой не поспоришь, а в том, что такие меры помогут лыжникам сохранить и здоровье, и жизнь, уверены все – лавины в горах в это время года явление нередкое, и часто их сход заканчивается для нарушителей не лучшим образом.

"Вестник Кавказа" неделю назад писал о том, что снежная лавина, сошедшая в горах Сочи, погребла под собой часть металлической оградительной сетки и снежную пушку для оснежения лыжных трасс, и только благодаря объявленному штормовому предупреждению и дисциплинированности отдыхающих обошлось без жертв и пострадавших.