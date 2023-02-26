Сейсмическая активность не повлияет на темпы строительства АЭС "Аккую"

Опубликовано: 15:45, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Турции не видят особых причин для каких-либо задержек в строительстве первой в Турции атомной электростанции "Аккую" в турецком Мерсине – они будут вестись согласно намеченному ранее графику, уверены в Минэнерго страны.

График строительства первой в стране АЭС "Аккую" на юге Турции после ряда сокрушительных землетрясений останется прежним – возведение атомной электростанции в Мерсине завершится к концу года и пройдет без особых задержек, заявил сегодня министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

На следующей неделе глава турецкого Минэнерго планирует посетить стройку и ознакомиться с работами на месте, хотя последние данные о ходе работ не вызывают каких-либо опасений по этом поводу, сообщил Донмез в интервью телеканалу A Haber, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал неделей ранее "Вестник Кавказа", после тщательной проверки ядерных объектов, строящихся для АЭС "Аккую" на юге Турции, было установлено, что мощные подземные толчки, зафиксированные в регионе накануне, не вызвали никаких повреждений.