Опубликовано: 14:29, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Минувшей ночью в Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель иранский теплоход, перевозивший шесть грузовиков и груз соли, он получил повреждение корпуса.

Столкновение с мелью в Волго-Каспийском морском судоходном канале, произошедшее минувшей ночью с иранским сухогрузом "Назмехр", закончилось повреждением корпуса судна, сообщили сегодня в МЧС России.

Теплоход "нашел" мель на 170 километре канала, в его морской части – при столкновении "Назмехр", груженый 1,5 тыс тоннами соли и шестью грузовиками, получил пробоину. Там же на мель сел еще один теплоход "Тиам", шедший без груза. Для него чрезвычайное происшествие стало более удачным, судно повреждений не получило, передает "Интерфакс".

Откуда и куда направлялись суда, в сообщении не указывается, известно лишь, что затопление им не угрожает, а акватория не загрязнена.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что на 60-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в районе села Вахромеево Икрянинского района Астраханской области сел на мель сухогруз с ячменем.