Опубликовано: 12:48, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Самоизолированность россиян, вызванная четырехдневными выходными, сказалась и на ежесуточной динамике коронавируса – болезнь значительно поубавила скорость распространения и остановилась на планке в 9,5 тыс заболевших.

За минувшие сутки коронавирусом в России заболели 9 574 человека, умер 31 заболевший, болезнь постепенно идет на спад, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Суточная статистика гласит, что больше всего новых заболевших в Москве – 1 419. В Санкт-Петербурге выявили за сутки 1 056 случаев болезни, в Подмосковье – всего 101. В Краснодарском крае 78 новых заболевших, на Ставрополье 86 новых инфицированных, в Крыму - 36. В Дагестане всего трое заразившихся, в Кабардино-Балкарии - 14, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 14, в Чечне новых заболевших нет, и Ингушетии – всего двое новых инфицированных, в Северной Осетии – три новых пациента.

В целом статистика свидетельствует о значительном снижении новых случаев заболевания практически во всех регионах Северного Кавказа.

Напомним, днем ранее в стране зарегистрировали 11 071 случай заражения и 34 смерти, всего с начала пандемии - 22 253 137 и 396 035 соответственно.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", снижение числа новых заболевших в России наметилось еще накануне февральских праздников, болезнь понемногу сдает позиции, причиной этого могут стать аномальные февральские холода, установившиеся во многих российских регионах.