Жителей столичного региона сегодня ждет пасмурное небо, небольшой снег с дождем и устойчивый плюс – до 4 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
И хотя осадки небольшие, да и проявляться они будут чаще в виде дождя, до весны еще далеко - местами сохранится гололед, мокрый снег будет налипать на уличные конструкции и провода, а значит – погода продолжит оставаться опасной, передает РИА Новости.
На улицах столицы будет очень скользко, сохранится гололедица, этому будет способствовать невысокая температура воздуха - до 3 градусов тепла, по области будет немного холоднее - от минус 2 до плюс 4 градусов, опасным будет и южный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 15 м/с.
Атмосферное давление останется пониженным и составит 734 мм ртутного столба.
По стечению этих климатических катаклизмов Гидрометцентр продлил желтый, повышенный уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до конца сегодняшнего дня. Впрочем, и на начало ново рабочей недели синоптики улучшения погоды пока не обещают.