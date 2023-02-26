Опубликовано: 10:52, 26 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Несмотря на конец февраля, весна не торопится в столичный регион. Да, потеплело до плюсовых значений, но погода готовит жителям Москвы и Подмосковья очередные сюрпризы, оставаясь для них опасной.

Жителей столичного региона сегодня ждет пасмурное небо, небольшой снег с дождем и устойчивый плюс – до 4 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

И хотя осадки небольшие, да и проявляться они будут чаще в виде дождя, до весны еще далеко - местами сохранится гололед, мокрый снег будет налипать на уличные конструкции и провода, а значит – погода продолжит оставаться опасной, передает РИА Новости.

На улицах столицы будет очень скользко, сохранится гололедица, этому будет способствовать невысокая температура воздуха - до 3 градусов тепла, по области будет немного холоднее - от минус 2 до плюс 4 градусов, опасным будет и южный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 15 м/с.

Атмосферное давление останется пониженным и составит 734 мм ртутного столба.

По стечению этих климатических катаклизмов Гидрометцентр продлил желтый, повышенный уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до конца сегодняшнего дня. Впрочем, и на начало ново рабочей недели синоптики улучшения погоды пока не обещают.