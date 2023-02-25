Осетинские фильмы покажут в "Кино России"

Опубликовано: 21:59, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Северная Осетия подключится к проекту "Кино России", организуемому Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Глава республики Сергей Меняйло специально побывал в Москве, чтобы подписать соответствующий документы. Цель – оживить Северо-Кавказскую студию кинохроники.

Республика Северная Осетия-Алания стали двадцатым по счету субъектом РФ и вторым из регионов СКФО, подключившихся к масштабному проекту "Кино России", более пяти лет организуемого Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

Соответствующее соглашение глава РСОА Сергей Меняйло подписал с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой и председателем правления АПКиТ Сергеем СельяновыМ, специально для этого посетив российскую столицу.

Как пишет "АиФ-Ставрополье", у осетинских кинематографистов большие планы на совместную работу – сейчас они возрождают некогда известную на весь Советский Союз Северо-Кавказскую студию кинохроники, ставшую практически банкротом – помог преодолеть кризис североосетинский Кабинет министров, взявший на себя выплаты по студийным долгам. Теперь ее сотрудникам предстоит разработать новые проекты и сформировать перспективный плана развития творческого процесса, рассказал Сергей Меняйло.

Раньше студия принадлежала Минкульту России, однако годом ранее указом президента России она стала собственностью республики, что возлагает на ее творческий коллектив новые, более широкие и разноплановые задачи.

Конечно, участие в столь серьезном проекте подразумевает и огромную ответственность – средствами кинематографа до зрителя нужно будет довести, чем живет Кавказ сегодняшний, и это будет непросто с учетом того, что сейчас в проекте "Кино России" из регионов Северного Кавказа пока принимают участие лишь кинематографисты Адыгеи.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о власти РСОА получили от федерального центра 817 млн рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры.