Опубликовано: 21:27, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него попали Минобороны, Служба внешней разведки, Альфа-банк, Тинькофф банк, предприятия "Росатома",омбудсмен Татьяна Москалькова, глава СПЧ Валерий Фадеев, руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков, детский врач Леонид Рошаль и многие другие физические и юридические лица.

ЕС сегодня вечером опубликовал окончательный вариант десятого с начала специальной военной операции на Украине пакета санкций против России. Пакет существенно расширяет как число попавших под ограничения организаций, так и список подсанкционных физических лиц.

Санкции против организаций

Отныне под санкциями ЕС находятся в полном составе Минобороны России и российская Служба внешней разведки. Из общественных организаций в пакет включен Общероссийский народный фронт.

В финансовой сфере введены ограничения против Росбанка, Альфа-банка и Тинькофф банка, а также Фонда национального благосостояния.

В промышленной сфере европейским компаниям запрещено контактировать с оружейными предприятиями "Росатома" и "Росатомфлотом", группой "ГАЗ" и ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

Наконец, в медийной сфере введены санкции ЕС против медиагруппы "Патриот" и медиагруппы "Россия сегодня".

Персональные санкции

Евросоюз запретил руководителя "Россотрудничества" Евгения Примакова, руководителя Совета по правам человека Валерия Фадеева и омбудсмена Татьяну Москалькову, замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина и руководителя Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея.

Выросло число запрещенных в ЕС журналистов: в список добавлены главред Regnum Марина Ахмедова, главред "России 24" Евгений Бекасов, исполнительный директор "России сегодня Кирилл Вышинский, замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов, замгендиректора Национальной Медиа Группы Александр Акопов, политологи Сергей Кургинян и Виталий Третьяков.

Попали под санкции ЕС знаменитый детский врач Леонид Рошаль, офицеры Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев и руководитель израильской службы "Натив" Яков Кедми.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что ЕС запланировал ввести санкции против 121 российской компании и граждан России.