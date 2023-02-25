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Евросоюз обеспокоен всплеском заявок из Грузии на получение убежища

Евросоюз обеспокоен всплеском заявок из Грузии на получение убежища
Граждане Грузии в 2022 году оказались на восьмом месте по числу поданных заявок на обретение убежища в Евросоюзе. По данным еврочиновников, по этому показателю Грузия поставила рекорд, как минимум, с 2008 года, опередив по количеству ищущих убежища в ЕС такие страны, как Украина и Ирак. Всплеск желающих найти убежище в Евросоюзе вызвал беспокойство Брюсселя.

Агентство Евросоюза по вопросам убежища опубликовало статистику по числу иностранных граждан, пытающихся получить убежище в ЕС, из которой следует, что граждане Грузии в прошлом году вошли в число лидеров по этому способу переехать в Европу.

Первые пять мест по количеству заявок на обретение убежища в ЕС занимают Сирия, Афганистан, Турция, Венесуэла и Колумбия.

Грузия в этом списке располагается на восьмом месте с 28,8 тыс заявок на получение убежища в 2022 году. Отмечается, что грузинские граждане подавали документы на обретение убежища в прошлом году даже чаще, чем эмигранты из Украины и Ирака.

Тревожные рекорды

В докладе агентства отмечается, что сразу несколько стран – Грузия, Турция, Венесуэла, Колумбия и Бангладеш – поставили рекорды по числу таких заявок, как минимум, с 2008 года.

В связи с этим выражена обеспокоенность ростом ищущих убежища в Евросоюза, и отдельно беспокойство вызывает именно Грузия, шесть лет назад получившая безвизовый режим со странами шенгенской зоны для гостевых, деловых и туристических визитов на срок до 90 дней в полгода.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о недовольстве Запада разработкой в Грузии закона об "иностранных агентах".

 

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