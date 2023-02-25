Агентство Евросоюза по вопросам убежища опубликовало статистику по числу иностранных граждан, пытающихся получить убежище в ЕС, из которой следует, что граждане Грузии в прошлом году вошли в число лидеров по этому способу переехать в Европу.
Первые пять мест по количеству заявок на обретение убежища в ЕС занимают Сирия, Афганистан, Турция, Венесуэла и Колумбия.
Грузия в этом списке располагается на восьмом месте с 28,8 тыс заявок на получение убежища в 2022 году. Отмечается, что грузинские граждане подавали документы на обретение убежища в прошлом году даже чаще, чем эмигранты из Украины и Ирака.
Тревожные рекорды
В докладе агентства отмечается, что сразу несколько стран – Грузия, Турция, Венесуэла, Колумбия и Бангладеш – поставили рекорды по числу таких заявок, как минимум, с 2008 года.
В связи с этим выражена обеспокоенность ростом ищущих убежища в Евросоюза, и отдельно беспокойство вызывает именно Грузия, шесть лет назад получившая безвизовый режим со странами шенгенской зоны для гостевых, деловых и туристических визитов на срок до 90 дней в полгода.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о недовольстве Запада разработкой в Грузии закона об "иностранных агентах".