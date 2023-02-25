Опубликовано: 19:55, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Задержанные ранее по подозрению в хищении газа сотрудники "Газпром межрегионгаз Махачкала" и жители села Уллубийаул были арестованы сегодня на два месяца по решению суда. Им вменяется хищение 22 тыс кубометров газа с осени 2021 года по весну 2022 года. За это время они нанесли "Газпрому" ущерб на более чем 150 млн рублей.

Как проинформировали сегодня в СУ СКР по Дагестану, сегодня суд вынес вердикт об аресте четырех ранее задержанных местных жителей, которых следствие заподозрило в хищении газа, нанесшем ущерб "Газпрому" на 150 млн рублей.

На данный момент срок ареста ограничен двумя месяцами.

Подозреваемые в хищении газа

Следователи уточнили, что среди арестованных есть двое сотрудников компании "Газпром межрегионгаз Махачкала", распределяющей газ в Дагестане. Один из них – это замначальника отдела по продажам газа производствам, второй – техник-метролог, работавший в Карабудахкентском районе.

Еще двое – это земельный чиновник села Уллубийаул (Карабудахентский район) и сотрудник теплицы, расположенной в том же селе.

Хищение газа в Уллубийауле

Следствие установило, что все четверо сговорились для хищения газа в Уллубийауле, направлявшегося в местные теплицы. Преступление продолжалось с октября 2021 года вплоть до апреля 2022 года.

За это время сотрудники дагестанской "дочки" "Газпрома" и уллубийаульцы украли более 22 тыс кубометров газа, чья стоимость превышает 150 млн рублей. Против них было заведено дело о крупном мошенничестве.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал Дагестан занял третье место в России по обороту розничной торговли.