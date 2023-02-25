Сегодня в Кабардино-Балкарии на туристов сошли две лавины – с горы Чегет и в ущелье Терскол. При этом погиб один человек.
Лавина на Чегете
Как пишет ТАСС, туриста, занимавшегося альпинизмом, погубила лавина на Чегете, о его смерти сообщили в администрации горной канатной дороги. В данный момент его тело ищут шестеро спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.
Причины схода лавины с горы не установлены.
Лавина в Терсколе
В ущелье Терскол сход лавины спровоцировали сами отдыхающие. По данным того же ЭВПСО, трое сноубордистов, спускаясь по склону ущелья, вызвали движение снежной массы и оказались под снегом.
При этом все трое выжили, и их уже нашли спасатели. В данный момент сноубордистов спускают на землю.
Напомним, что по данным кабардино-балкарских синоптиков, в эти выходные в горах республике наблюдается чрезвычайная лавиноопасность.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что курорт "Эльбрус" пришлось временно закрыть из-за угрозы лавин.