Опубликовано: 18:50, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В двух местах кабардино-балкарских гор – на горе Чегет и в ущелье Терскол – сегодня сошли лавины. При этом на Чегете погиб один турист, а в Терсколе под снегом оказались трое, но выжили и сейчас в сопровождении спасателей возвращаются на землю. До понедельника в горах Кабардино-Балкарии сохранится высокая лавиноопасность.

Сегодня в Кабардино-Балкарии на туристов сошли две лавины – с горы Чегет и в ущелье Терскол. При этом погиб один человек.

Лавина на Чегете

Как пишет ТАСС, туриста, занимавшегося альпинизмом, погубила лавина на Чегете, о его смерти сообщили в администрации горной канатной дороги. В данный момент его тело ищут шестеро спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Причины схода лавины с горы не установлены.

Лавина в Терсколе

В ущелье Терскол сход лавины спровоцировали сами отдыхающие. По данным того же ЭВПСО, трое сноубордистов, спускаясь по склону ущелья, вызвали движение снежной массы и оказались под снегом.

При этом все трое выжили, и их уже нашли спасатели. В данный момент сноубордистов спускают на землю.

Напомним, что по данным кабардино-балкарских синоптиков, в эти выходные в горах республике наблюдается чрезвычайная лавиноопасность.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что курорт "Эльбрус" пришлось временно закрыть из-за угрозы лавин.