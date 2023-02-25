Алиев и Эрдоган обсудили региональные вызовы

Опубликовано: 18:28, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял сегодня в Стамбуле президента Азербайджана Ильхама Алиева, прилетевшего в Турецкую Республику с рабочим визитом. На переговорах они затронули темы азербайджанской помощи Турции в ликвидации последствий землетрясений и урегулирования отношений Азербайджана с Арменией.

Сегодня в Стамбуле состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева, прибывшего в Турецкую Республику с рабочим визитом. Темами их переговоров стали ключевые региональные вызовы – восстановление пострадавших турецких городов после землетрясения и проблемы армяно-азербайджанского урегулирования.

Помощь Азербайджана

В первую очередь Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан планирует по-прежнему поставлять в Турцию гуманитарную помощь, пока вызванный землетрясениями 6 февраля кризис не будет завершен. Президент Азербайджана от имени азербайджанского народа выразил соболезнования родственникам всех погибших в природном катаклизме и пожелал выжившим и в целом братскому народу Турции скорейшего восстановления здоровья.

Отметив, что был глубоко опечален трагедией, постигшей Турцию и ставшей потрясением и для азербайджанцев, Ильхам Алиев обратил внимание, что Азербайджан с первых же часов после землетрясений 6 февраля начал оказывать турецкому государству и гражданам помощь. Азербайджанский лидер подчеркнул, что две страны остаются рядом другом с другом всегда, и в радости, и в горе.

Также он выразил уверенность, что Турции в кратчайшие сроки удастся справиться с ликвидацией последствий природного катаклизма.

Реакция Турции

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны высоко оценил то, как спасатели и врачи из Азербайджана с первого же дня трагедии работали в зоне стихийного бедствия, отметив, их решимость сделать все возможное для спасения оказавшихся под завалами турецких граждан.

Турецкий лидер выразил благодарность и признательность Ильхаму Алиеву за немедленную помощь Азербайджана турецкому государству и народу, за проявленную солидарность и оказанную поддержку. Также он поблагодарил президента Азербайджана за визит в Стамбул.

Проблема Армении

Кроме того, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по дальнейшим перспективам армяно-азербайджанского урегулирования и повестке дня после достижения мира на Южном Кавказе.

В завершение встречи Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с наступающим днем рождения – завтра президенту Турции исполнится 69 лет.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о перечислении Азербайджаном в Турцию около 25 млн манатов для пострадавших в землетрясениях.