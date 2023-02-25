Иран создал ракету против Израиля и баз США

Опубликовано: 17:52, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Иран представил новую ракету национального производства Paveh, относящуюся к классу ракет средней дальности – ее дальнобойность достигает 1600 км. По заявлению командующего ВКС КСИР Амирали Хаджизаде, эта ракета позволит Ирану нанести удар по любой военной базе США на Ближнем Востоке.

Иранские СМИ опубликовали сегодня сообщение командующего ВКС Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде о завершении производства ракеты средней дальности, способной пролететь 1650 км.

Бригадный генерал рассказал, что крылатая ракета называется Paveh и уже состоит на вооружении иранской армии. Она не только относится к ракетам средней дальности, но и является управляемой на всей траектории полета.

Цели для Paveh

Таким образом, Иран представил боевой снаряд, способный поражать цели в Израиле, поскольку по прямой от Тегерана до Тель-Авива 1586 км, а от иранской границы – еще меньше.

При этом Амирали Хаджизаде не стал упоминать Израиль в ходе презентации, а вместо этого заявил о способности Ирана ударить ракетами Paveh по любой военной базе США на Ближнем Востоке, поскольку все они находятся в пределах 1600 км от иранских границ.

Кроме того, командующий ВКС КСИР заверил США, что и американские боевые корабли, причем в радиусе до 2 тыс км, находятся под прицелом иранского оружия.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Иране упал вертолет с министром спорта на борту.