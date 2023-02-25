Иран создал ракету против Израиля и баз США

Иранские СМИ опубликовали сегодня сообщение командующего ВКС Корпуса стражей исламской революции Амирали Хаджизаде о завершении производства ракеты средней дальности, способной пролететь 1650 км.
Бригадный генерал рассказал, что крылатая ракета называется Paveh и уже состоит на вооружении иранской армии. Она не только относится к ракетам средней дальности, но и является управляемой на всей траектории полета.
Цели для Paveh
Таким образом, Иран представил боевой снаряд, способный поражать цели в Израиле, поскольку по прямой от Тегерана до Тель-Авива 1586 км, а от иранской границы – еще меньше.
При этом Амирали Хаджизаде не стал упоминать Израиль в ходе презентации, а вместо этого заявил о способности Ирана ударить ракетами Paveh по любой военной базе США на Ближнем Востоке, поскольку все они находятся в пределах 1600 км от иранских границ.
Кроме того, командующий ВКС КСИР заверил США, что и американские боевые корабли, причем в радиусе до 2 тыс км, находятся под прицелом иранского оружия.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в Иране упал вертолет с министром спорта на борту.