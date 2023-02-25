Норвегия пригрозила Грузии за закон об "иностранных агентах"

Опубликовано: 17:26, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Норвегия присоединилась к критике Евросоюзом и США грузинского законопроекта об "иностранном влиянии", который создаст в республике реестр НПО и СМИ, получающих не менее 20% доходов из зарубежных источников. Осло пригрозил Тбилиси испорченными отношениями, если законопроект обретет статус закона.

Норвегия вслед за Европейским Союзом раскритиковала сегодня Грузию за разработку закона "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому Тбилиси создаст базу "иностранных агентов" среди юридических лиц и поставит их под особый контроль.

В МИД Норвегии сообщили, что официальный Осло с беспокойством наблюдает за подготовкой в Грузии законопроекта, вводящего институт "иноагентов" в республике. Норвежские дипломаты подчеркнули, что этот законопроект не соответствует не только стандартам европейской политики соседства, но и грузинским национальным интересам.

Завершая критику законопроекта, в Осло предупредили, что его принятие парламентом Грузии негативно скажется на отношении Норвегии к республике.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Законопроект об "иноагентах", предполагающий считать таковыми НПО и СМИ с не менее 20% доходов из иностранных источников, создается общественным движением "Сила народа" по аналогии с законом США о регистрации иноагентов, причем сразу в двух версиях. При этом как в ЕС, так и в Штатах его разработка подвергается резкой критике.

В самой Грузии против законопроекта выступает оппозиция, в особенности партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", уверяющая, что за "Силой народа" стоит правящая партия "Грузинская мечта". Не намерена его поддерживать и президент Саломе Зурабишвили. И оппозиция, и президент утверждают, что институт "иноагентов" сделает Грузию ближе не к Западу, а к России.

При этом никто из критиков не уточняет, какие именно НПО и СМИ в Грузии они не хотели бы видеть со статусом "иноагента". В "Грузинской мечте" на критику отвечают ссылкой на все тот же американский закон. В "Силе народа" уверены, что западные возражения вызваны активностью лоббистов ЕНД в Европе.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Россия в январе 2023 года впервые стала крупнейшим торговым партнером Грузии, оттеснив на второе место Турцию.