Баку и Красный Крест обсудили Лачинскую дорогу

Опубликовано: 16:54, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры с руководительницей представительства Международного Красного Креста в Баку Драганой Кожич. На встрече стороны подтвердили свободный проезд гуманитарного транспорта и мирного населения по Лачинской дороге, опровергнув фейки Еревана о "блокаде" карабахских армян.

Сегодня в Баку состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с руководительницей азербайджанского представительства МККК Драганой Кожич. Основной темой их переговоров стала работа Лачинской дороги и деятельность Комитета в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Открывая встречу, Джейхун Байрамов прежде всего подчеркнул значимость работы Международного Комитета Красного Креста в Азербайджанской Республике.

Лачинская дорога открыта

Байрамов и Кожич согласились в том, что Лачинская дорога работает в свободном режиме для гуманитарного транспорта, включая машины МККК, и мирного населения в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Баку по Трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении от 9-10 ноября 2020 года.

Министр отдельно отметил, что у Еревана нет ни малейших оснований говорить о "блокаде" Лачинской дороге, по которой с начала акции протеста экоактивистов проехало свыше 3000 машин, в том числе множество автомобилей МККК, а следовательно, заявления Армении и ее марионеток среди карабахских сепаратистов о "гуманитарном кризисе" являются фейками.

Протесты экоактивистов

Также Джейхун Байрамов указал на необходимость выполнения требований экоактивистов по предоставлению беспрепятственного доступа экспертов Минэкономики, Минэкологии Азербайджана и AzerGold к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли для мониторинга их экологического состояния и оценки вреда, нанесенного азербайджанскому имуществу незаконной эксплуатацией рудников.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о возобновлении обстрелов позиций армии Азербайджана армянскими боевиками из зоны временного размещения российских миротворцев.