Опубликовано: 16:27, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Рядом с турецким городом Кахраманмараш, в наибольшей степени пострадавшим в землетрясениях 6 февраля сегодня вновь были зафиксированы подземные толчки. Очаг афтершока залегал на глубине всего в 5 км, его магнитуда не превысила 4,6. По показателям оно совпадает с землетрясениями, происходившими в предыдущие два дня в Малатье и Антакье.

В Турции в зоне стихийного бедствия на юго-востоке, где 6 февраля произошли два рекордных для страны землетрясения XXI века, продолжается сейсмическая активность, как и предсказывали сейсмологи. Сегодня, то есть спустя почти три недели, неподалеку от пострадавшего сильнее всего города Кахраманмараш в одноименной провинции произошел еще один сильный афтершок – его магнитуда составила 4,6.

Европейские эксперты уточнили, что это вторичное землетрясение имело весьма неглубокий очаг – всего 5 км. Эпицентр находился в 52 км на север от Кахраманмараша.

В связи со слабостью афтершока и его удаленностью от населенной местности на данный момент неизвестно о каких-либо разрушениях и пострадавших. При этом вполне возможно обрушение зданий в эвакуированных районах Кахраманмараша, оказавшихся в аварийном состоянии после 6 февраля.

Эхо 6 февраля

Напомним, что всего за 19 дней после землетрясений 6 февраля на территории Турции было зафиксировано почти 10 тыс афтершоков разной магнитуды, иными словами, они случаются приблизительно по 20 раз в час. Абсолютное большинство из них крайне слабое и не приводит к новым разрушениям, однако 20 февраля в провинции Хатай и на приграничных сирийских землях произошли новые сильные землетрясения, обрушившие дома и приведшие к человеческим жертвам.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о землетрясениях, сравнимых с сегодняшним, в Малатье 24 февраля и в Антакье 23 февраля.