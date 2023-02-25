Опубликовано: 12:17, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Три землетрясения произошли ночью в Дагестане: одно - в Ахвахском районе, а два - в Ботлихском. Магнитуда подземных толчков составила 3,0, на поверхности толчки не ощущались.

В Дагестане в ночь на 25 февраля произошли три землетрясения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

Подземные толчки были зарегистрированы в Ахвахском районе, где очаг залегал на глубине 5 км, а магнитуда составила 3,0.

Еще два землетрясения потрясли в Ботлихском районе: первое – на глубине 8 км магнитудой 1,0, а второе – на глубине 5 км магнитудой 3,0.

Стоит добавить, что на поверхности толчки не ощущались.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, как республики СКФО помогали Турции и Сирии с преодолением последтсвий мощнейших землетрясений, которые произошли 6 февраля.