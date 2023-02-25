Опубликовано: 11:25, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия осталась главным поставщиком своего угля в Германию, несмотря на введенные санкции. Москва поставила в 2022 году 13 млн российского угля, опередив по этому показателю США и Австралию.

Несмотря на антироссийские санкции, Москва по-прежнему остается основным поставщиком угля в ФРГ, сообщает издание Bild со ссылкой на данные германского союза импортера угля.

Газета пишет, что Германия в 2022 году импортировала 13 млн т российского угля, что на 37% меньше предыдущих цифр. Тем не менее, Россия продолжает показывать большой показатель среди стран, у которых Германия приобретает уголь.

Как отмечает Bild, в прошлом году Берлин купил более 44,4 млн т угля (рост на 8%). В тройку, помимо России, также вошли США (9,4 млн т) и Австралия (6,3 млн т).

Ранее, как заявлял "Вестник Кавказа", Казахстан объявил о начале экспорта нефти в Германию через трубопровод "Дружба".