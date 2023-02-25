Опубликовано: 10:38, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан выступил с поддержкой предложенного плана Пекина по урегулированию украинского кризиса, призвав вовлеченные в конфликт стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

МИД Казахстана дал оценку плану Пекина по урегулированию политического кризиса вокруг Украины, заявив, что такая позиция должна быть поддержана.

Ранее Китай распространил заявление, в котором призвал к прекращению боевых действий на территории Украины и поддерживать продвижение переговоров Москвы и Киева.

"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - сказано в сообщении ведомства.

В документе говорится, что стороны, которые вовлечены в конфликт, должны прекратить боевые действия и сесть за переговоры, проявив тем самым добрую волю. Там же добавили, что мир обязан помочь в этом.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о предстоящем визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию, где он планирует встретиться с руководителями стран региона.