МИД Казахстана дал оценку плану Пекина по урегулированию политического кризиса вокруг Украины, заявив, что такая позиция должна быть поддержана.
Ранее Китай распространил заявление, в котором призвал к прекращению боевых действий на территории Украины и поддерживать продвижение переговоров Москвы и Киева.
"Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", - сказано в сообщении ведомства.
В документе говорится, что стороны, которые вовлечены в конфликт, должны прекратить боевые действия и сесть за переговоры, проявив тем самым добрую волю. Там же добавили, что мир обязан помочь в этом.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о предстоящем визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию, где он планирует встретиться с руководителями стран региона.