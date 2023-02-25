Опубликовано: 8:34, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турцию второй день подряд сотрясают землетрясения. Очередные подземные толчки случились накануне вечером в провинции Малатья.

В пятницу, 24 февраля, сейсмологи зафиксировали на востоке Турции землетрясение магнитудой 4,7. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.

Подземные толчки случились в 23:25 (местное время - прим. ред.). Их эпицентр располагался в районе Пютюрге, в 36 км от Малатьи.

Согласно предварительной информации, очаг залегал на глубине 5-7 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале этого месяца Турцию потрясли сильнейшие землетрясения, унесшие жизни 44 тыс человек.

В четверг, 23 февраля, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.