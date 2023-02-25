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Восток Турции потрясло землетрясение магнитудой 4,7

Восток Турции потрясло землетрясение магнитудой 4,7
Турцию второй день подряд сотрясают землетрясения. Очередные подземные толчки случились накануне вечером в провинции Малатья.

В пятницу, 24 февраля, сейсмологи зафиксировали на востоке Турции землетрясение магнитудой 4,7. Соответствующую информацию распространили местные СМИ.

Подземные толчки случились в 23:25 (местное время - прим. ред.). Их эпицентр располагался в районе Пютюрге, в 36 км от Малатьи.

Согласно предварительной информации, очаг залегал на глубине 5-7 км. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в начале этого месяца Турцию потрясли сильнейшие землетрясения, унесшие жизни 44 тыс человек.

В четверг, 23 февраля, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Турции после землетрясений арестованы свыше 150 застройщиков и подрядчиков

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