Опубликовано: 5:50, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

G7 не собирается отказываться от финансовых каналов с Россией, следует из заявления "Большой семерки", которое было распространено по итогам прошедшей в пятницу онлайн-встречи. В нем подчеркивается, что G7 нацелена на сохранение каналов, чтобы продолжить осуществлять важные транзакции с РФ.

"Большая семерка" (G7) заинтересована в сохранении финансовых каналов с Россией. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7, распространенном после встречи, прошедшей в пятницу в формате онлайн.

В тексте уточняется, что это необходимо для того, чтобы осуществлять важные транзакции с РФ.

При этом G7 обращает внимание на то, будет применять новые меры в отношении финансовых учреждений в целях предотвращения обхода санкционных мер.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне о новых антироссийских санкциях объявили США и Великобритания.

Ранее на этой неделе стало известно, что G7 планирует работать над созданием нового инструмента для координации применения введенных против РФ ограничительных мер.