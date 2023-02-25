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"Большая семерка" собирается сохранять финансовые каналы с РФ

&quot;Большая семерка&quot; собирается сохранять финансовые каналы с РФ
G7 не собирается отказываться от финансовых каналов с Россией, следует из заявления "Большой семерки", которое было распространено по итогам прошедшей в пятницу онлайн-встречи. В нем подчеркивается, что G7 нацелена на сохранение каналов, чтобы продолжить осуществлять важные транзакции с РФ.

"Большая семерка" (G7) заинтересована в сохранении финансовых каналов с Россией. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7, распространенном после встречи, прошедшей в пятницу в формате онлайн.

В тексте уточняется, что это необходимо для того, чтобы осуществлять важные транзакции с РФ.

При этом G7 обращает внимание на то, будет применять новые меры в отношении финансовых учреждений в целях предотвращения обхода санкционных мер.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", накануне о новых антироссийских санкциях объявили США и Великобритания.

Ранее на этой неделе стало известно, что G7 планирует работать над созданием нового инструмента для координации применения введенных против РФ ограничительных мер.

G7 проследит за выполнением санкций против РФ

G7 проследит за выполнением санкций против РФ

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