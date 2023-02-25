Опубликовано: 2:47, 25 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Бразильские легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо стали российскими гражданами, следует из указа президента РФ Владимира Путина. При этом выступать за сборную РФ оба хавбека в ближайшее время не смогут.

Полузащитники петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком и Клаудиньо стали гражданами России, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ был размещен 24 февраля на портале правовой информации.

Возможное получение бразильскими игроками российского гражданства прокомментировали на днях в Российском футбольном союзе. Там отметили, что существует вариант, при котором хавбеки смогут выступать за национальную командуперестанут считаться легионерами. Для этого необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола. Кроме того, оба хавбека должны прожить на территории России 5 лет.

Малком присоединился к "Зениту" в августе 2019 года, а Клаудиньо – в августе 2021 года. На данный момент на счету Малкома 98 матчей в футболке "Зенита", в которых он отметился 31 забитым мячом и 27 результативными передачами. Клаудиньо в 50 матчах за петербуржцев забил 13 голов и отдал 16 голевых передач.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце прошлого года РФС мог выйти из УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации футбола, однако в итоге данный вопрос был отложен.