Опубликовано: 21:55, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджанские города Шуша, Ленкорань, Гянджа и Шеки стали побратимами с узбекскими Хивой, Бухарой, Самаркандом и Кокандом. Документы были подписаны в Ташкенте в ходе первого азербайджано-узбекского форума.

Азербайджанские города Шуша и Ленкорань стали побратимами с узбекскими Хивой и Бухарой. Соответствующие документы были подписаны сегодня на первом азербайджано-узбекском межрегиональном форуме, который проходил в Ташкенте.

Аналогичные соглашения также были оформлены между азербайджанскими городами Гянджа и Шеки и узбекскими Самаркандом и Кокандом.

Кроме того, стороны подписали "Дорожную карту" по сотрудничеству между Баку и Ташкентом. В общей сложности на форуме заключили 11 торгово-экономических документов в приоритетных отраслях регионального развития. Среди них -межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда на $500 млн. В дальнейшем размер фонда может быть увеличен.

Азербайджанскую делегацию на мероприятии возглавлял глава Минэкономики Микаил Джабаров, а узбекскую – министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и исполняющий обязанности главы МИД Бахтиер Саидов.

Участники встречи выразили намерения продолжить работу по расширению взаимодействия в сельском хозяйстве, энергетике, автомобилестроении и других областях. В частности, был отмечен значительный потенциал расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и углубления промышленной кооперации для выпуска востребованной продукции и освоения перспективных рынков.

Помимо этого, было обращено внимание на то, что текущий уровень товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном в 6 раз больше показателя 2017 года, а в ближайшие 5 лет его необходимо довести товарооборот до $1 млрд.

Напомним, 1 января в Азербайджан из Узбекистана прибыл первый контейнерный поезд по мультимодальному транспортному коридору CASCA+, который был создан в рамках международного коридора странами Азиатско-Тихоокеанского региона.