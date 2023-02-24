РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ленкоране и Шамахы проведут футзальные турниры

В Ленкоране и Шамахы проведут футзальные турниры
В Ленкоране и Шамахы состоится кубок по футзалу среди девочек (U-14). Соревнования пройдут при поддержке УЕФА в конце февраля и начале марта.

В Ленкоране и Шамахы при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведут кубок по футзалу среди девочек (U-14). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В Ленкоране турнир стартовал сегодня и продлится 25 февраля, а в Шамахы состоится 4-5 марта. В первый соревновательный день проходят встречи группового этапа. В них принимают участие команды из 12 школ. На следующий день будут сыграны матчи плей-офф.

Победители турниров получат медали и дипломы.

Помимо Ленкорани и Шамахы, УЕФА намерен организовать турнир в 5 регионах Азербайджана.

Целью проекта является пропаганда здорового образа среди школьников и популяризация футбола. Кроме того, в будущем организаторы намерены создать женскую лигу по футзалу.

Напомним, как сообщал “Вестник Кавказа”, ранее УЕФА перечислил семи азербайджанским клубам средства на развитие детского футбола.

 

Чемпионат Азербайджана по футболу признан сильнейшим на постсоветском пространстве

Чемпионат Азербайджана по футболу признан сильнейшим на постсоветском пространстве

Новости Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version