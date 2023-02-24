Опубликовано: 21:18, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Ленкоране и Шамахы состоится кубок по футзалу среди девочек (U-14). Соревнования пройдут при поддержке УЕФА в конце февраля и начале марта.

В Ленкоране и Шамахы при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведут кубок по футзалу среди девочек (U-14). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

В Ленкоране турнир стартовал сегодня и продлится 25 февраля, а в Шамахы состоится 4-5 марта. В первый соревновательный день проходят встречи группового этапа. В них принимают участие команды из 12 школ. На следующий день будут сыграны матчи плей-офф.

Победители турниров получат медали и дипломы.

Помимо Ленкорани и Шамахы, УЕФА намерен организовать турнир в 5 регионах Азербайджана.

Целью проекта является пропаганда здорового образа среди школьников и популяризация футбола. Кроме того, в будущем организаторы намерены создать женскую лигу по футзалу.

Напомним, как сообщал “Вестник Кавказа”, ранее УЕФА перечислил семи азербайджанским клубам средства на развитие детского футбола.