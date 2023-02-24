Опубликовано: 20:29, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Генсек ООН призывает продлить истекающую в скором времени зерновую сделку. Антониу Гутерриш также подчеркнул, что организация продолжает работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что участникам зерновой сделки, истекающей в апреле этого года, необходимо продлить ее.

При этом он отметил, что чрезвычайно важно добиться того, чтобы все стороны соглашения продолжали соблюдать достигнутые договоренности.

Гутерриш также сообщил, что ООН нацелена на ликвидацию препятствий, мешавших поставкам российского продовольствия и удобрений.



Ранее в ООН сообщили, что продолжают работать над облегчением экспорта из России в рамках действующего соглашения. Там также подчеркнули, что для того, чтобы экспорт из РФ и Украины продолжался, необходимо участие частного сектора.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", зерновая сделка была оформлена прошлым летом в Турции. Осенью ее продлили на 120 дней.