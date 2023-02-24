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Гарибашвили посетил пострадавший от землетрясений регион Турции

Гарибашвили посетил пострадавший от землетрясений регион Турции
Премьер Грузии продолжает находиться с визитом в Турции. В ходе поездки Ираклий Гарибашвили уже встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также пообщался с грузинскими спасателями, участвующими в ликвидации последствий землетрясений.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил пострадавший от землетрясений турецкий город Антакья, расположенный в провинции Хатай. Там глава правительства провел встречу с грузинскими спасателями, которые помогают турецким коллегам разобрать завалы.

В ходе поездки в Турцию он также побывает в местном координационном центре по кризисным ситуациям и управлению стихийными бедствиями Турции.

Накануне грузинский премьер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров, прошедших в Анкаре, стороны поговорили о вопросах стратегического сотрудничества между странами.

Гарибашвили отметил, что Грузия и Турция обладают большим потенциалом для развития взаимодействия друг с другом. Он напомнил, что два года назад Тбилиси и Анкара нацелились достичь торгового оборота в $3 млрд, а уже в прошлом году данный показатель достиг $2,8 млрд.

Помимо этого, на встрече обсуждалось преодоление последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе в Турцию из Грузии отправилась очередная группа спасателей, которая примет участие в работах, проводимых на пострадавших от подземных толчков территориях.

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