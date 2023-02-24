Опубликовано: 18:58, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ходжалинская трагедия является доказательством силы и мужества азербайджанского народа, заявил глава МИД страны Джейхун Байрамов. Он также посетовал на то, что виновных в преступлениях, совершенных 31 год назад, до сих пор никто не наказал.

Виновные в преступлениях в Ходжалы по-прежнему не наказаны. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, выступая на мероприятии, приуроченном к 31-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Он подчеркнул, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года произошла тяжелейшее военное преступление.

Глава ведомства напомнил, что в ходе крупнейшей за время конфликта Азербайджана и Армении резни были убиты 613 человек, включая стариков, женщин и детей. Ранения получили 487 человек, а взяты в заложники еще 1275 человек. О судьбе 150 человек до сих пор никто ничего не знает.

Байрамов обратил внимание на то, что события 31-летней давности стали доказательством силы и мужества азербайджанского народа.

Кроме того, он указал на то, что Армения должна перестать осуществлять агрессивную политику, если она действительно хочет мира.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ранее сегодня стало известно, что новый раунд азербайджано-армянских переговоров может пройти в Брюсселе. Дата возможной встречи пока не называется.