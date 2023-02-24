Опубликовано: 18:22, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

США включили в санкционный список несколько десятков глав регионов России и почти десять министров. В частности, под санкции попали главы МЧС, Минприроды, Минкультуры, Минспорта и несколько научно-исследовательских институтов.

США ввели санкции в отношении ряда российских губернаторов и глав республик РФ, а также девяти руководителей министерств. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении Госдепартамента.

Новые ограничительные меры затрагивают главу Минобрнауки Валерия Фалькова, главу Минтруда Антона Котякова, главу МЧС Александра Куренкова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, главу Минспорта Олега Матыцина, главу Минприроды Александра Козлова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, министра энергетики Николая Шульгинова, министра цифрового развития, связи и массовый коммуникаций Максута Шадаева, а также вице-премьера Татьяну Голикову и телеведущую Ольгу Скабееву.



Помимо этого, под санкции попали главы Архангельской области, Хабаровского края, Краснодарского края и других регионов, более 1,2 тыс российских военнослужащих. Рестрикции коснулись и нескольких научно-исследовательских институтов.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня очередные санкции против России ввела Великобритания. Накануне страны ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций. Обсуждения продолжатся 24 февраля.