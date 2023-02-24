Опубликовано: 11:31, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Спецпредставитель ЕС в пятницу начинает очередной визит на Южный Кавказ с Еревана. Он прибыл для консультаций по итогам мюнхенских встреч.

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в пятницу рассказал, что начинает новый визит на Южный Кавказ, в планах переговоры по итогу недавних встреч в Мюнхене. Первым делом Клаар посетит Армению.

О прибытии в регион Тойво Клаар сообщил на странице в своем Twitter. Дипломат пояснил, что возвращается на Южный Кавказа для серии консультаций по итогам встреч, прошедших в Мюнхене. Сегодня спецпредставитель ЕС намерен провести встречи в Ереване.

Напомним, в Мюнхене лидеры Азербайджана и Армении провели встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Кроме того, в Мюнхене президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Также представитель ЕС на полях конференции переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о телефонном разговоре Клаара с замглавы МИД России, речь шла о миссии ЕС в Армении, запущенной 20 февраля. Российский дипломат указал на то, что запуск европейской миссии никак не поможет стабилизации ситуации на Южном Кавказе.