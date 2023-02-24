Опубликовано: 10:36, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На следующей неделе госсекретарь США отправится в Казахстан и Узбекистан. Состоится встреча в формате C5+1 по сотрудничеству США и Центральной Азии, а также ряд двусторонних переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен запланировал скорые визиты в страны Центральной Азии. 28 февраля он впервые посетит Казахстан, затем отправится в Узбекистан.

В столице Казахстана Блинкен будет участвовать во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии в формате C5+1. Таким образом, глава Госдепа США встретится с дипломатами высшего ранга Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Будет обсуждаться сотрудничество в разных сферах, в том числе будут затронуты вопросы экономики и безопасности. Блинкен проведет ряд двусторонних переговоров по вопросам дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США, информирует пресс-служба американского Госдепартамента.

В МИД Казахстана отметили, что этот визит станет первым официальным визитом Блинкена в Казахстан. 28 февраля также может состояться его встреча с президент республики Касым-Жомартом Токаевым.

Затем глава Госдепа отправится в Узбекистан, в Ташкенте он проведет ряд встреч с руководством страны. На повестке вопросы дальнейшего развития узбекско-американского стратегического партнерства.

На 1-2 марта Блинкен запланировал участие во встрече глав МИД стран G20, она пройдет в Нью-Дели.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в начале февраля Блинкен собирался посетить Пекин, визиту помешал китайский метеорологический зонд.