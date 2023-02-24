Опубликовано: 2:00, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На этой неделе женский спорт в Саудовской Аравии вышел на новый уровень, когда на турнир Международной федерации тенниса (ITF) королевство впервые отправило первую женскую команду.

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На предварительном квалификационном турнире Billie Jean King Cup Juniors для стран Азии и Океании, прошедшем на этой неделе в Коломбо в Шри-Ланке, Саудовская Аравия впервые была представлена женской командой. По словам капитана команды Саудовской Аравии, участие в турнире - удивительный опыт, и он так вдохновляет, пишет Arab News. Благодаря недавним реформам, проводимым правительством Саудовской Аравии, которые предоставили женщинам в стране больше свобод, женская футбольная команда Саудовской Аравии провела свой первый матч.

Это прорыв, потому что Саудовская Аравия поставила перед собой цель увеличить число женщин в спорте, и быть частью этого просто заставляет нас чувствовать себя такими счастливыми

- говорит Дания Алзухейр, которая представляет Саудовскую Аравию на командных соревнованиях.

В течение последних нескольких лет Международная федерация тенниса сотрудничала с Федерацией тенниса Саудовской Аравии в рамках разработки молодежных инициатив.

Программы развития включают инициативу по теннису для юниоров и образовательные программы для тренеров и родителей

- сказал Амир Боргей, специалист по развитию Международной федерации тенниса в Западной и Центральной Азии.

Подход Федерации тенниса Саудовской Аравии к развитию юношеского тенниса помог им сформировать женскую команду, которая впервые участвует в командных соревнованиях на международном уровне.