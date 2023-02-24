Ранее "Вестник Кавказа" писал, что российскую сборную не пустили на чемпионат мира по настольному теннису
На предварительном квалификационном турнире Billie Jean King Cup Juniors для стран Азии и Океании, прошедшем на этой неделе в Коломбо в Шри-Ланке, Саудовская Аравия впервые была представлена женской командой. По словам капитана команды Саудовской Аравии, участие в турнире - удивительный опыт, и он так вдохновляет, пишет Arab News. Благодаря недавним реформам, проводимым правительством Саудовской Аравии, которые предоставили женщинам в стране больше свобод, женская футбольная команда Саудовской Аравии провела свой первый матч.
Это прорыв, потому что Саудовская Аравия поставила перед собой цель увеличить число женщин в спорте, и быть частью этого просто заставляет нас чувствовать себя такими счастливыми
- говорит Дания Алзухейр, которая представляет Саудовскую Аравию на командных соревнованиях.
В течение последних нескольких лет Международная федерация тенниса сотрудничала с Федерацией тенниса Саудовской Аравии в рамках разработки молодежных инициатив.
Программы развития включают инициативу по теннису для юниоров и образовательные программы для тренеров и родителей
- сказал Амир Боргей, специалист по развитию Международной федерации тенниса в Западной и Центральной Азии.
Подход Федерации тенниса Саудовской Аравии к развитию юношеского тенниса помог им сформировать женскую команду, которая впервые участвует в командных соревнованиях на международном уровне.