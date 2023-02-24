Порт Махачкалы увеличит экспорт зерна в Азию

Опубликовано: 8:45, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Махачкалинский морской торговый порт выйдет на новые уровни роста экспорта зерна в Азию. Это позитивно повлияет на развитие Дагестана.

Махачкалинский морской торговый порт в ближайшее время планирует в несколько раз нарастить объемы грузооборота с Индией, Китаем и основными регионами Юго-Восточной Азии. Также будет развиваться сотрудничество с Ираном и Туркменистаном. Об этом, в частности, рассказал заместитель гендиректора порта Хаджи-Мурад Абашилов.

«Непосредственно мы сейчас сотрудничаем с Ираном, также планируем наладить сообщение с Туркменистаном по результатам поездки председателя правительства России Михаила Мишустина в Туркмению, где были подняты вопросы логистической связи между российскими портами и [международным] портом Туркменбаши», - сказал он в беседе с ТАСС.

Абашилов также обратил внимание на то, что махачкалинский порт обладает хорошей технической базой для увеличения грузооборота. В свою очередь, интенсификация торговли со странами Азии позитивно скажется на развитии не только порта, но и региона в целом.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что торговый порт Махачкалы становится крупным перевалочным хабом.