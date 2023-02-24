Опубликовано: 4:05, 24 фев 2023 (UTC+3 MSK)

По итогам января внешний товарооборот Узбекистана составит более $5 млрд, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе 2023 года достиг $5,04 млн, рост за год, по сравнению с январем предыдущего года составляет 42%.

Особенно сильно за год вырос узбекский экспорт - плюс 45,1%. Более чем в два раза увеличился экспорт табака и напитков, почти на 30% возрос экспорт химических веществ, продуктов питания и животных для животноводства - на 25,7%.

Январский импорт в этом году был почти на 40% больше прошлогоднего. В лидерах по рост закупок из-за границы автомобили и транспортное оборудование – плюс 87,6%, минеральное топливо и смазочные масла - плюс 33,5%.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что правоохранители в Узбекистане поймали банду фальшивомонетчиков.