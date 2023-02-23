Опубликовано: 23:00, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На территории Турции было зафиксировано очередное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,8. Эпицентр находился неподалеку от города Антакья.

Неподалеку от турецкого города Антакья, который является административным центром провинции Хатай, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, очаг залегал на глубине 5 км. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Данных о жертвах и разрушениях нет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что накануне на Востоке Турции также произошло землетрясение, магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 61 км от города Диярбакыр.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение жертвами которого стало более 42 тыс человек. "Вестник Кавказа" писал о том, что впоследствии в стране проводились аресты недобросовестных застройщиков, по вине которых, обрушились здания.