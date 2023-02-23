Опубликовано: 2:22, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В детских садах Казахстана стало обязательным преподавание казахского языка. Педагог использует его базовые слова, разговаривая с воспитанниками в течение дня, а также рассказывает им о казахских традициях, знакомит с народной культурой.

Во всех группах в детских садах Казахстана изучается казахский язык и культура, сообщили в Минпросвещения.

Изучение казахского языка в детсадах - одна из целей госполитики. В приоритете открытие дошкольных учреждений, где обучение будет проходить именно на казахском.

Требования, согласно которым малыши должны будут овладеть казахским, введены в 2022 году. На его конец почти 67% детских садов Казахстана вели обучение на государственном языке.

Как преподают казахский в детсаду

Язык детям преподносится в рамках обычных занятий, педагог использует словарный минимум в разговорах с детьми, рассказывает им о казахских культуре и традициях.

В республике также приняли решение отказывать в гражданстве тем, кто не может сдать экзамен по государственному языку.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что мировые блокбастеры будут переведены на казахский язык. В правительстве уверены, что это поможет увеличить область применения государственного языка с одной стороны и позитивно повлияет на развитие кино - с другой. Дубляжом займется Минкультуры.