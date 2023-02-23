Во всех группах в детских садах Казахстана изучается казахский язык и культура, сообщили в Минпросвещения.
Изучение казахского языка в детсадах - одна из целей госполитики. В приоритете открытие дошкольных учреждений, где обучение будет проходить именно на казахском.
Требования, согласно которым малыши должны будут овладеть казахским, введены в 2022 году. На его конец почти 67% детских садов Казахстана вели обучение на государственном языке.
Как преподают казахский в детсаду
Язык детям преподносится в рамках обычных занятий, педагог использует словарный минимум в разговорах с детьми, рассказывает им о казахских культуре и традициях.
В республике также приняли решение отказывать в гражданстве тем, кто не может сдать экзамен по государственному языку.
Ранее "Вестник Кавказа" писал, что мировые блокбастеры будут переведены на казахский язык. В правительстве уверены, что это поможет увеличить область применения государственного языка с одной стороны и позитивно повлияет на развитие кино - с другой. Дубляжом займется Минкультуры.