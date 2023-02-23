Опубликовано: 5:33, 23 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Российские бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут матч-реванш по правилам бокса. В 2020 году Исмаилов победил Штыркова в бою по правилам ММА.

Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Иван Штырков встретятся на боксерском ринге 7 марта, бой пройдет в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС в рамках Вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Матч-реванш проводится после того, как в 2020 году Исмаилов одолел Штыркова в бою по правилам ММА.

«Топовые российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов сойдутся в поединке по правилам бокса. Бой станет главным событием Вечера бокса от RCC Boxing Promotions, который состоится 7 марта в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВС», – сообщили в пресс-службе организации.

По словам организаторов, поединок будет состоять из шести раундов, весовая категория спортсменов – до 93 кг.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о подробностях схватки Штыркова с Исмаиловым.