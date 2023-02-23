Эльчин Азизов - первый солист Большого театра из Азербайджана

На сцене Большого театра баритон Эльчин Азизов дебютировал в 2008 году. Произошло это всего через три года после того как Азизов начал серьезно учиться академическому вокалу. Сейчас первый азербайджанский певец, который стал солистом Большого, сотрудничает с ведущими оперными театрами разных стран.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о том, как азербайджанская певица Динара Алиева стала солисткой Большого театра.

В детстве Эльчин Азизов, по его словам, занимался всем сразу: посещал много разных спортивных кружков и был солистом хора в ансамбле песни и танца "Джуджалярим". Из-за подростковой мутации голоса петь он перестал, серьезно заинтересовался кино и решил стать режиссером.

КВН

КВН пришел в жизнь 16-летнего школьника весной 1992 года. "КВН для меня - целая эпоха, девять лет жизни", - отмечает он. А еще певец называет КВН огромной школой, где были "потрясающие люди, встречи", оттачивалось чувство юмора, приобретался навык прямого контакта со зрителями. Команда "Парни из Баку", в которой он играл, была многократным чемпионом, а в 2000-м одержала победу в "Турнире 10 лучших команд XX века". До сих пор о своей команде Азизов говорит как о друзьях. Более того, "это люди, перешедшие из формата "друзья" в формат "семья"", уточняет он.

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Учеба

Параллельно с игрой в КВН Азизов окончил режиссерский факультет Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. В студенческие годы снимал короткометражные фильмы, а после окончания института занимался рекламой и презентациями, сам снимался в кино.

Опера

Решение серьезно заняться оперным пением Азизов принял в 2005 году. В летней академии университета "Моцартеум" в Зальцбурге он прошел двухнедельный мастер-класс у знаменитого американского музыкального педагога Ричарда Миллера. Весь следующий год Азизов поочередно проводил месяц в Зальцбурге, где занимался с известным преподавателем Алессандро Мишаши, и месяц в Баку. В родном городе он стажировался у директора Оперной студии при Бакинской музыкальной академии, профессора Азада Алиева, который был замечательным дирижером и пианистом, который "очень верно вводил в эту сферу, мягко прививал музыкальный вкус", вспоминает певец.

В ноябре 2006 года в Баку приехала Галина Вишневская, послушала Азизова и пригласила его учиться в свой Центр оперного пения в Москве. Занятия начались в январе 2007 года.

Не скажу, что обучение давалось легко, но мне повезло с педагогами

- говорит певец.

Его непосредственным наставником был известный тенор, многолетний солист Большого театра Бадри Майсурадзе. С Вишневской Азизов занимался два раза в неделю, и, по его признанию, "всегда это было нечто запоминающееся".

Большой театр

Летом 2008 года певца услышала Маквала Касрашвили, в то время управляющая творческими коллективами оперной труппы Большого театра, и предложила пройти прослушивание. Так "через три года с момента начала моего обучения я стал солистом Большого театра", отмечает Азизов. Сейчас у певца обширный репертуар, он любит все свои партии, но особенно выделяет три.

Прежде всего это партия, в которой 8 ноября 2008 года он дебютировал в Большом театре, - мавританский врач Эбн-Хакиа в "Иоланте" Чайковского. Потом эту роль Азизов исполнял во многих театрах: в Венской опере, в театрах Дрездена, Варшавы, Флоренции и в нью-йоркской Метрополитен-опера. В этом театре "я стал частым гостем" и "достиг своего "совершенства" в этой партии, ведь меня даже не гримировали перед выходом на сцену", рассказывает Азизов.

Еще одна партия, на которую он обращает внимание, - Григорий Грязной в "Царской невесте" Римского-Корсакова. Она стала первой большой ролью Азизова.

Наконец, третья партия, которую он выделяет, - Скарпиа в "Тоске" Пуччини. Сначала эта роль певцу не нравилась, и он отказался ее исполнять. Спустя шесть лет после первого предложения "я, наконец, "дорос" до "Тоски" и оказался бесконечно влюблен в эту музыку", говорит Азизов.

Кроме того, он вспоминает "невероятно интересную" работу с Юрием Любимовым над "Князем Игорем" Бородина в 2013 году. В этой постановке режиссер выбрал его на главную роль. "Это было так почетно!" - признается певец.

У Азизова напряженный график в Большом театре, он много выступает на других сценах в России и за рубежом. В ближайших планах - участие в Шаляпинском фестивале в Казани 27-28 февраля, а в апреле он исполнит партию Григория Грязного в Teatro Regio в Турине.

Азербайджан

Певец любит отдыхать в Баку, а о генетическом коде азербайджанцев говорит так:

У нас у всех с детства в крови энергия моря, солнца, радости.

Выступает на родине народный артист Азербайджана с особым чувством. 28 июня 2015 года на церемонии закрытия I Европейских игр на Олимпийском стадионе в Баку он вместе с другими известными азербайджанскими певцами исполнил государственный гимн.

Для меня большая честь и гордость участие в таком грандиозном событии

- отмечает Азизов.

В мае 2021 года он пел на музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше.

Потрясающее чувство - вернуться в этот уникальный город, где еще ребенком отдыхал вместе с родителями

- делился впечатлениями певец.

В августе прошлого года он вместе с популярными исполнителями из разных стран выступал в бакинском "Зеленом театре" на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева.