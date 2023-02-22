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Бесплатный проезд ввели для чеченских школьников за "пятерки"

Бесплатный проезд ввели для чеченских школьников за &quot;пятерки&quot;
Школьники, получившие "пятерку", смогут бесплатно проехать на общественном транспорте в Чечне - такую идею предложил Минтранс региона. Чтобы воспользоваться льготой, надо показать дневник с оценкой водителю. За "пятерку" по чеченскому языку полагается целых две бесплатные поездки.

Бесплатный проезд на общественном транспорте с сегодняшнего дня полагается тем школьникам, кто получат "пятерки", в Чечне, рассказал пресс-секретарь главы Минтранса республики.

По словам Заура Цицаева, с такой инициативой выступило само ведомство.

Чиновник пояснил, что цель нововведения - стимулировать детей и молодежь к получению знаний.

Как воспользоваться бесплатным проездом за "пятерку"

Чтобы воспользоваться льготой, надо всего лишь показать водителю "пятерку" в дневнике.

Ципаев уточнил, что по "пятерке", полученной на уроке чеченского языка, можно будет проехать дважды. Такое решение было принято в связи с тем, что 2023-й - это год чеченского языка в ЧР.

Как сообщал "Вестник Кавказа", с этого учебного года школы Чечни впервые полностью отказались от трехсменного обучения. Годом ранее трехсменка была у более чем 4 тысяч школьников.

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