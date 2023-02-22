Почему Ереван отказывается от КПП в Зангезурском и Лачинском коридорах

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян отверг предложение Азербайджана установить контрольно-пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. При этом в Ереване утверждают, что Карабах находится в условиях гуманитарный блокады.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Алиев предложил Пашиняну поставить КПП на Лачинском коридоре.

На состоявшейся на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна президент Азербайджана предложил установить контрольно-пропускные пункты (КПП) на армяно-азербайджанской границе в Зангезурском и Лачинском коридорах.

Выслушав предложение азербайджанской стороны, Никол Пашинян по сути не ответил на него, однако позднее глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян сформулировал вполне однозначную позицию, заявив: "Проведение новых переговоров о параметрах Лачинского коридора для нас неприемлемо". Руководитель армянской дипломатии мотивировал отказ Еревана обсуждать давно назревшую проблему тем, что "параметры Лачинского коридора подписаны в документе 9 ноября".

Речь идет о Заявлении президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении, пункт шестой которого гласит:

Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Кроме того, Мирзоян отметил, что якобы Армения выражала приверженность скорейшей разблокировке региональных коммуникаций, в том числе железнодорожного сообщения, руководствуясь суверенитетом и законодательством тех государств, через которые проходят пути.

Здесь стоит обратить внимание на очевидную деталь: Азербайджан – суверенное государство, и ни одна страна не может указывать Баку, какие действия ему предпринимать на своей территории. Тем более это проблематично делать властям Армении, удерживавшей эти территории под оккупацией несколько десятков лет. В этой связи высказывания, прозвучавшие из уст министра иностранных дел Армении, можно расценить не иначе как продолжение политики претензий на территории суверенного государства, в данном случае – Азербайджана.

Особо трагикомичной позиция Еревана выглядит, если учесть, что вооруженные силы Армении были практически полностью разгромлены в ходе 44-дневной войны 2020 года, и восстановить их в краткосрочной перспективе в условиях экономического и политического кризиса будет весьма проблематично.

Что же касается шестого пункта Трехстороннего заявления, приведенного выше, то стоит учесть, что оно было заключено исключительно по добрый воле Азербайджана, пытавшегося мирным путем завершить развязанный Арменией конфликт, а также решить оставшиеся проблемы, препятствовавшие обеспечению полного контроля Баку над азербайджанскими территориями.

Интересно, что до недавнего времени из Еревана не раз звучали заявления о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана. В этой связи еще сложнее понять заявление Мирзояна.

Власти Армении утверждают, что Карабах находится в условиях гуманитарный блокады, в ответ Азербайджан предлагает поставить контрольно-пропускные пункты в Лачинском коридоре, на что Армения возражает. Это наводит на мысль, что в Армении не заинтересованы в решении существующий проблемы.

Зато предложение Ильхама Алиева было поддержано странами, заинтересованными в установлении мира в регионе. Поэтому есть все основания полагать, что отказ Еревана от установки КПП в Лачинском и Зангезурском коридорах может спровоцировать Баку не том, чтобы заняться решением давно назревшей проблемы военным путем. В конце концов, обеспечение суверенитета страны - прямая обязанность именно Министерства обороны Азербайджана.