МИД РФ опроверг фейк о "визите" армянского сепаратиста в Москву

Опубликовано: 21:52, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Мария Захарова опровергла публикации армянской прессы о якобы "официальном визите" сепаратиста Сергея Газаряна в Москву. По ее словам, какие бы встречи он ни проводил в России, ни у одной не было никакого официального статуса.

Москва опровергла распространенную армянской стороной дезинформацию касательно приезда сепаратиста Сергея Газаряна, играющий роль "главы МИД" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе.

Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что цели поездки Газаряна в Россию были исключительно частными.

Дипломат уточнила, что у нее нет данных о проведении Газаряном тех или иных "встреч", но отметила, что никаких оснований для того, чтобы считать их "официальными", нет - они были исключительно личными.

Ранее армянская пресса сообщила, что сепаратист Газарян якобы совершил четырехдневный "рабочий визит" в российскую столицу.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Сергей Лавров констатировал, что 7 октября 2022 года Ереван фактически признал территориальную целостность Азербайджанской Республики. Это произошло, когда в ходе Пражской встречи Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали документ, согласно которому стороны готовы заключить мирный договор на основе Алматинской декларации 1991 года.