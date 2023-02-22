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МИД РФ опроверг фейк о "визите" армянского сепаратиста в Москву

МИД РФ опроверг фейк о &quot;визите&quot; армянского сепаратиста в Москву
Мария Захарова опровергла публикации армянской прессы о якобы "официальном визите" сепаратиста Сергея Газаряна в Москву. По ее словам, какие бы встречи он ни проводил в России, ни у одной не было никакого официального статуса.

Москва опровергла распространенную армянской стороной дезинформацию касательно приезда сепаратиста Сергея Газаряна, играющий роль "главы МИД" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе.

Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что цели поездки Газаряна в Россию были исключительно частными.

Дипломат уточнила, что у нее нет данных о проведении Газаряном тех или иных "встреч", но отметила, что никаких оснований для того, чтобы считать их "официальными", нет - они были исключительно личными.

Ранее армянская пресса сообщила, что сепаратист Газарян якобы совершил четырехдневный "рабочий визит" в российскую столицу.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Сергей Лавров констатировал, что 7 октября 2022 года Ереван фактически признал территориальную целостность Азербайджанской Республики. Это произошло, когда в ходе Пражской встречи Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали документ, согласно которому стороны готовы заключить мирный договор на основе Алматинской декларации 1991 года.

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