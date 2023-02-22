Второй подозреваемый в смерти солдата задержан в Армении

Опубликовано: 20:08, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Еще один военный, подозреваемый в причастности к смерти рядового срочной службы, задержан в Армении - это помощник ответственного по боевой позиции, где произошло ЧП. Сам главный по позиции тоже задержан. Открыто уголовное дело по трем статьям УК Армении.

Еще один человек задержан в ходе расследования уголовного дела, открытого после смерти рядового-срочника в Армении, сообщает Следком.

Ранее правоохранители задержали первого подозреваемого - контрактника, ответственного по боевой позиции, на которой произошла трагедия.

Теперь же полицейские задержали его помощника - военнослужащего срочной службы: подозрения в отношении него появились в ходе расследования.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что тело военного нашли 19 февраля примерно в 12:45 (11:45 мск) на позиции.

Идет расследование в рамках уголовного дела, открытого по подозрениям в насилии, оскорблении и доведении до отчаяния.