Опубликовано: 19:46, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Чемпион UFC Генри Сехудо восхитился стилем азербайджанского бойца Рафаэля Физиева и назвал его темной лошадкой среди всех легковесов промоушена.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал стиль азербайджанского бойца в легком весе Рафаэля Физиева.

По словам американца, Рафаэль является "темной лошадкой" среди всех легковесов промоушена. Он восхищен умением азербайджанца использовать арсенал для отправки соперника в нокаут.

Напомним, "Вестник Кавказа" сообщал, что 18 марта Рафаэль Физиев разделит клетку с американским бойцом Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC в Лондоне.