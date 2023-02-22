Без виз: куда поехать вместо США и Европы

Туристам из России доступен въезд без виз в более чем 70 стран: где-то виза оформляется по прибытии, а где-то не понадобится даже загранпаспорт. В любой стране мира можно отыскать невероятные природные красоты, оживленные города и уютные деревушки.

Вчера "Вестник Кавказа" рекомендовал также двухдневное путешествие в Бруней.

С ужесточением правил получения шенгенской визы российским путешественникам приходится искать альтернативы. Не все хотят тратить время и деньги на оформление, когда даты отпуска утверждены, а получение визы гарантировать нельзя. Но не стоит забывать, что в любой стране мира можно отыскать невероятные природные красоты, оживленные города и уютные деревушки.

Города и замки

На сервере Туниса есть городок Сиди-Бу-Саид с невысокими белыми зданиями, украшенными синими деталями. Он очень похож на знаменитый греческий остров Санторини. Определенное сходством можно найти и с турецким Бодрумом.

Вместо замков Литвы и Латвии можно посетить крепости и замки Беларуси. Там их более ста: некоторые сохранились хорошо, от каких-то остались лишь руины. Всего в Беларуси можно посетить около 20 замков. С этой же целью можно съездить в Калининградскую область.

Вместо Финляндии можно съездить в Выборг. Побывав в составе Швеции и Финляндии, этот город сохранил черты культуры этих государств.

Прогулка по Сарепте-на-Волге - бывшей немецкой колонии, куда можно добраться на электричке из Волгограда - перенесет посетителей во времена Екатерины II за счет хорошо сохранившейся архитектуры и атмосферы поселения.

Горы и пустыни

Чжанъе Данься и Виникунка известны на весь мир, но посмотреть на цветные горы можно не только в Китае и Перу. Намного легче добраться до радужных гор Хызы в Азербайджане, удивляющих своей яркой палитрой, которые расположены в 100 км от Баку.

Также удивительные переливы цвета можно увидеть, посетив меловые горы Актау в национальном парке Алтын-Эмель в Казахстане.

Если хочется “марсианских” пейзажей, как в Аризоне, то можно съездить к цветным горам в Кош-Агачском районе республики Алтай. Их так и называют - “алтайский Марс”. Локация условно разделена на три зоны “Марс-1”, “Марс-2” и “Марс-3”. Горы находятся в пешей доступности друг от друга.

Еще один вариант глиняные долины под Богдановичем в двух часах езды от Екатеринбурга - “уральский Марс”. Похожие виды можно наблюдать также в Казахстане, в 170 км от Алматы, если доехать до красных гор Богуты.

В Кабардино-Балкарии есть и свой “Язык тролля”, как в Норвегии. Он расположенный недалеко от села Безенги. В Приэльбрусье можно найти множество ущелий, живописных троп, голубых озер, водопадов и урочищ.

Самое большое плато России, которое может затмить норвежское плато Хардангервидда - это Путорана со множеством озер и водопадов, там также находится самый высокий водопад в стране - Тальниковый. Плато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться туда можно из Норильска.

Необычные озера

Кезеной-Ам (Чечня)

Вместо горячих источников в Йеллоустонском парке в США или Пятицветного пруда в Китае в этом году можно съездить на Алтай, чтобы посмотреть Гейзеровое озеро. Обнаружили его не так давно, но это место довольно быстро стало популярным благодаря необычайно яркому цвету воды и причудливому узору, образующемуся из-за взаимодействия подземных источников, голубой глины и песка. Добраться до озера можно через турбазу “Маленький рай” по обустроенной экотропе.

Для въезда в Израиль и Боливию визы не нужны, но чтобы побывать в месте, похожем на Мертвое море или Солончак Уюни, не обязательно покидать пределы России, которая славится своими солеными озерами. Самые известные и фотогеничные - это Эльтон (Волгоградская область) и Баскунчак (Астраханская область), но много таких озер в Алтайском и Краснодарском краях, Калмыкии, на Керченском полуострове. Некоторые из соленых озер еще и розового цвета.

Полюбоваться цветением

Ради озер с цветущими лотосами вместо стран Азии можно приехать в Волгоградскую область (хутор Лебяжья Поляна), Краснодарский край (Долина Лотосов недалеко от Анапы), Астраханскую область, Калмыкию и даже Хабаровский край. Но нужно помнить, что лотосы цветут в июле-августе, иногда до сентября, в зависимости от региона.

Чтобы насладиться лавандовыми полями не обязательно ехать во французский Прованс. В июне в Краснодарском крае и Крыму можно часто встретить россыпи этих фиолетовых цветов, весной там цветут тюльпаны.

Тюльпановыми полями славятся не только Нидерланды, но и Калмыкия в апреле.

Вместо венгерского полуострова Тихань с лавандовыми плантациями и фестивалем в середине июня-середине июля можно съездить в турецкие деревеньки Куюджак (провинция Ыспарта) и Акчакёй (провинция Бурдур). Там не только можно сходить на лавандовые плантации, но и купить самую разноплановую продукцию из лаванды дешевле, чем в других частях страны, так как в этих местах находится центр производства.