Опубликовано: 16:17, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В республиках Северного Кавказа зафиксировали рост инфляции. В январе данный показатель достиг 11,86%, что на 0,24% больше, чем в декабре 2023 года.

В республиках Северного Кавказа продолжает расти инфляция, сообщили в Южном ГУ Банка России. Так, по итогам января данный показатель там достиг 11,86% (11,62% месяцем ранее).

В сообщении отмечается, что это в первую очередь произошло на фоне увеличения затрат на производство овощей и сокращения предложений. Базовая инфляция в январе на Севером Кавказе уменьшилась на 0,3% и составила 14,5%.

Годовые темпы прироста цен на продовольствие в первом месяце 2023 года выросли до 11,15% (10,84% в декабре), а на непродовольственные товары, наоборот, снизился (с декабрьских 12,6% до 12,51% в январе).

В частности, продолжается сокращаться годовой рост цен на автомобили, мебель и одежду.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлом году на Северном Кавказе нарастили производство сельхозпродукции.