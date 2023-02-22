Опубликовано: 17:50, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Дагестанский грэпплер Ахмед Чалаев вместе с товарищами спас пожилую женщину, вытащив ее из горящего общежития в Москве.

Грэпплер из Дагестана, чемпион мира Ахмед Чалаев стал героем, он спас бабушку от гибели во время пожара в одном из столичных домов.

Как пишет "АиФ-Дагестан", мужчина вместе с друзьями, прогуливаясь по городу, услышал крики о помощи. Молодые люди увидели, что горит жилое здание, а с балкона кто-то кричит о помощи. Поднявшись незамедлительно на пятый этаж, юноши компания увидела лежавшую без сознания пенсионерку и тут же вынесли ее из горящего помещения.

Возгорание вспыхнуло в московском 16-этажном общежитии, в том же здании находится гостиница "МКМ". Причиной пожара стал поджег постояльцем вещей в коридоре на пятом этаже. Жертвами того происшествия стали 7 человек.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", в Дербенте произошла драка, в результате которой был убит президент бойцовской лиги Видади Марданова.