Опубликовано: 17:17, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россиянин Петр Ян сразится с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили в рамках турнира UFC Fight Night 221 из-за занятости других оппонентов. Ян призвал поклонников ожидать интересного поединка.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян определился со своим будущим соперником. Им станет грузинский спортсмен Мераб Двалишвили, пишет UFC Russia.

Россиянин заявил, что согласился на бой против Мераба из-за занятости других бойцов. Он также пообещал поклонникам смешанных единоборств интересный поединок.

Стоит добавить, что поединок между представителями России и Грузии пройдет 11 марта в Лас-Вегасе и станет главным событием UFC Fight Night 221.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", свой последний бой Ян провел осенью 2022 года против американца Шона О'Мэлли. Тогда судьи отдали победу представителю Штатов.