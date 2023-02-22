Опубликовано: 16:58, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава правительства Армении сегодня на совещании предложил сдавать в аренду административные и правительственные здания в центре Еревана: по его мнению, это принесет стране гораздо большую пользу, чем заседающие в них министры и чиновники.

Армянских министров и чиновников следует переселить из административных зданий в центре Еревана, чтобы у властей столицы появилась возможность сдавать их в аренду, заявил сегодня на совещании по проекту "квартала юстиции" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выгода – превыше всего

Как пояснил премьер, объекты госуправления экономически выгоднее перенести на периферию армянской столицы, поскольку сдача в аренду столь востребованных площадей в центре Еревана принесет гораздо больше пользы для бюджета страны. В пример он привел здание управления имуществом, аренда которого пополнит бюджет на десятки миллионов долларов, передает Sputnik Армения.

Также армянский премьер посетовал, что здание правительства, конечно, важная культурно-историческая ценность, но на ее содержание тратится неоправданно много денег – это и отопление зимой, и охлаждение летом, при том, что в нем шестиметровые потолки. "Эти средства можно было не тратить вовсе или расходовать с большей эффективностью", пожаловался он.

Новодел для юстиции

Что касается "квартала юстиции", ради создания которого собственно и собиралось совещание, то его лучше отстроить заново, причем, в районах города, неинтересных для инвесторов, и сразу с нужной инфраструктурой, которая будет удобна для судей и следователей, а также обеспечит нормальные условия для содержания подследственных, отметил Пашинян. Это и повысит привлекательность таких участков, и стимулирует там экономическую активность, добавил он.

Куда девать студентов?

Есть еще один, и вовсе радикальный проект, касающийся элитной ереванской недвижимости: правительство станы рассматривает идею по выводу из центра Еревана всех вузов, которые планируется перевести в город Аштарак в 20 км от Еревана. В качестве аргумента для такой меры называется наличие в 2 км от него научного городка Гитаван.

Не исключено, что элитное съемное жилье в центре армянской столицы срочно понадобилось для членов миссии ЕС в Армении, которая насчитывает сто полицейских из стран Еврсозоюза. Хотя, конечно, миссия должна патрулировать границы с Азербайджаном, став "глазами и ушами" ЕС, целых два года, но мало ли что и кому она должна?