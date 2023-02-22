Опубликовано: 15:31, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На грузино-российской границе ожидают проезда около 2 тыс фур из Армении. На данный момент движение по дороге, ведущей границе Грузии и РФ, недоступно для любых транспортных средств.

На таможенно-пропускном пункте "Казбеги" – "Верхний Ларс" скопилось более 2 тыс фур из Армении. Об этом сообщили в армянском посольстве в России.

Там отметили, что скопившиеся на границе Грузии и России фуры ожидают проезда в обоих направлениях.

Ранее на участке Гудаури-Коби, который является частью трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, запретили движение для любых видов транспорта из-за возможных лавин.

С утра среды ведутся работы по расчистке дороги через Крестовый перевал. Движение для большегрузов по-прежнему запрещено, однако в течение дня дорогу могут открыть для легковых автомобилей.

На данный момент в Верхнем Ларсе со стороны России застряло порядка 5 тыс большегрузов, 1,8 тыс из которых – армянские.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Грузии временно ограничили движение на трассах Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и Мцхета-Степанцминда-Ларс.