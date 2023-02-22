На таможенно-пропускном пункте "Казбеги" – "Верхний Ларс" скопилось более 2 тыс фур из Армении. Об этом сообщили в армянском посольстве в России.
Там отметили, что скопившиеся на границе Грузии и России фуры ожидают проезда в обоих направлениях.
Ранее на участке Гудаури-Коби, который является частью трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, запретили движение для любых видов транспорта из-за возможных лавин.
С утра среды ведутся работы по расчистке дороги через Крестовый перевал. Движение для большегрузов по-прежнему запрещено, однако в течение дня дорогу могут открыть для легковых автомобилей.
На данный момент в Верхнем Ларсе со стороны России застряло порядка 5 тыс большегрузов, 1,8 тыс из которых – армянские.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в Грузии временно ограничили движение на трассах Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и Мцхета-Степанцминда-Ларс.