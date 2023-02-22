Опубликовано: 15:42, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Дорожные власти Южной Осетии сегодня днем вынуждены были снова полностью закрыть для движения Транскавказскую магистраль – причиной такого решения стало резкое ухудшение погоды. В горах идет сильный снегопад, есть опасность схода лавин.

Сегодня с 15 часов для любого транспорта снова закрылась Транскавказская магистраль – единственная трасса, соединяющая Россию и Южную Осетию, сообщили в МЧС республики.

Дорога закрыта для всех видов автотранспортных средств в обоих направлениях до особого распоряжения: в горах сильно ухудшилась погода, помимо снегопада бушует сильный ветер, есть угроза схода лавин, рассказали спасатели, передает "Интерфакс".

Ранее Транскам закрывался для всего транспорта 6 февраля, когда на регионы Северного Кавказа, обрушились мощные снежные заряды. Тогда для водителей большегрузов, ожидающих открытия дороги в Северной Осетии, спасатели развернули пункты обогрева.